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Президент УЕФА хочет отстранить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» от еврокубков

08 Мая 2021, 11:43,

Несколько европейских грандов могут попасть под серьезные санкции со стороны УЕФА. Наказание грозит туринскому «Ювентусу», мадридскому «Реалу» и каталонской «Барселоне», которые не вышли из состава Суперлиги. Об этом рапортует Cope.

Источник сообщает, что президент УЕФА Александер Чеферин хочет отстранить вышеперечисленные гранды от еврокубков на два года.

Ранее о создании европейской Суперлиги объявили 12 топ-клубов. После бури негодования со стороны УЕФА, ФИФА и футбольной общественности английские команды покинули турнир. Позже к ним присоединились представители Серии А и мадридский «Атлетико».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Ювентус, Александер Чеферин
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Комментарии (3)
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0
Juve96
08 Мая 2021, 13:00

по моему этот выпердыш много на себя берёт

0
ингерман
08 Мая 2021, 12:14

ай.. едрён-батон.. раньше я был супратив супер-пупер-лиги а таперича дедушка - за! )))

0
ингерман
08 Мая 2021, 12:08

ай а ряха не трес-снет.. тебя один меци тока аннигилирует.. в раз.. )))

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