Президент УЕФА хочет отстранить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» от еврокубков

Несколько европейских грандов могут попасть под серьезные санкции со стороны УЕФА. Наказание грозит туринскому «Ювентусу», мадридскому «Реалу» и каталонской «Барселоне», которые не вышли из состава Суперлиги. Об этом рапортует Cope.

Источник сообщает, что президент УЕФА Александер Чеферин хочет отстранить вышеперечисленные гранды от еврокубков на два года.

Ранее о создании европейской Суперлиги объявили 12 топ-клубов. После бури негодования со стороны УЕФА, ФИФА и футбольной общественности английские команды покинули турнир. Позже к ним присоединились представители Серии А и мадридский «Атлетико».