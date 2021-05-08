Президент УЕФА хочет отстранить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» от еврокубков

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08 Мая 2021, 11:43,
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Несколько европейских грандов могут попасть под серьезные санкции со стороны УЕФА. Наказание грозит туринскому «Ювентусу», мадридскому «Реалу» и каталонской «Барселоне», которые не вышли из состава Суперлиги. Об этом рапортует Cope.
Источник сообщает, что президент УЕФА Александер Чеферин хочет отстранить вышеперечисленные гранды от еврокубков на два года.
Ранее о создании европейской Суперлиги объявили 12 топ-клубов. После бури негодования со стороны УЕФА, ФИФА и футбольной общественности английские команды покинули турнир. Позже к ним присоединились представители Серии А и мадридский «Атлетико».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Ювентус, Александер Чеферин
по моему этот выпердыш много на себя берёт
ай.. едрён-батон.. раньше я был супратив супер-пупер-лиги а таперича дедушка - за! )))
ай а ряха не трес-снет.. тебя один меци тока аннигилирует.. в раз.. )))