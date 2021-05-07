Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Марез: «Неймар и Мбаппе много защищались»

07 Мая 2021, 14:35,

Лучший игрок недели в Лиге чемпионов Рияд Марез высказался по поводу предположения о том, что «ПСЖ» сложнее добиваться положительных результатов на высоком уровне, поскольку звёздные Неймар и Килиан Мбаппе мало работают на оборону.

«Я видел, как Неймар много защищался. В первом матче то же самое делал Мбаппе. Думаю, мы были лучше «ПСЖ» в целом. Мы не прошли в финал только из-за того, что два футболиста соперника меньше оборонялись», - сказал Марез L’Equipe.

Напомним, что в ответном полуфинале против «ПСЖ» Рияд Марез стал автором двух забитых мячей. В финале «Манчестер Сити» сразится с «Челси».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе, Рияд Марез
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола