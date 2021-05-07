​Марез: «Неймар и Мбаппе много защищались»

Лучший игрок недели в Лиге чемпионов Рияд Марез высказался по поводу предположения о том, что «ПСЖ» сложнее добиваться положительных результатов на высоком уровне, поскольку звёздные Неймар и Килиан Мбаппе мало работают на оборону.

«Я видел, как Неймар много защищался. В первом матче то же самое делал Мбаппе. Думаю, мы были лучше «ПСЖ» в целом. Мы не прошли в финал только из-за того, что два футболиста соперника меньше оборонялись», - сказал Марез L’Equipe.

Напомним, что в ответном полуфинале против «ПСЖ» Рияд Марез стал автором двух забитых мячей. В финале «Манчестер Сити» сразится с «Челси».