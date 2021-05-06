​12 лет назад Дрогба выругался в камеру из-за судейства Эвребе – экс-футболист вспомнил тот момент

|
06 Мая 2021, 16:42,
|
|
Ровно 12 лет назад Дидье Дрогба по завершению матча Лиги чемпионов выругался в камеру, будучи недовольным судейством Тома Хеннинга Эвребе в матче «Челси» и «Барселоны». Ту игру футбольные фанаты до сих пор хорошо помнят.
Выражая своё недовольство арбитром, Дрогба на эмоциях сказал в камеру примерно следующую фразу: «Это чёртов позор».
Теперь Дрогба сделал в Twitter репост скриншота, на котором он ругается, и написал: «Несколько драгоценных слов, но всё же позор».
Дидье Дрогба повесил бутсы на гвоздь в конце 2018 года.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Дидье Дрогба