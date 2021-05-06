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​12 лет назад Дрогба выругался в камеру из-за судейства Эвребе – экс-футболист вспомнил тот момент

06 Мая 2021, 16:42,

Ровно 12 лет назад Дидье Дрогба по завершению матча Лиги чемпионов выругался в камеру, будучи недовольным судейством Тома Хеннинга Эвребе в матче «Челси» и «Барселоны». Ту игру футбольные фанаты до сих пор хорошо помнят.

Выражая своё недовольство арбитром, Дрогба на эмоциях сказал в камеру примерно следующую фразу: «Это чёртов позор».

Теперь Дрогба сделал в Twitter репост скриншота, на котором он ругается, и написал: «Несколько драгоценных слов, но всё же позор».

Дидье Дрогба повесил бутсы на гвоздь в конце 2018 года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Дидье Дрогба
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