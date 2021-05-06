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Сабитов: «Тухель может придумать против Гвардиолы что-нибудь интересное»

06 Мая 2021, 14:37,

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ответный полуфинал Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и мадридским «Реалом» (2:0) и поделился ожиданиями от финала.

- Тухель хорошо теоретически подготовился к сопернику, и «Челси» полностью переиграл мадридцев. Хозяева были живее, активнее, агрессивнее и заслуженно победили. Ну а «Реал» оказался неожиданно пассивен. Какие-то хорошие его моменты были только лишь отголосками того, что он умеет делать на поле. Мадридцы должны были постараться напрячь соперника, но они медлили в нападении, тогда как «Челси» проводил быстрые кинжальные атаки после отбора мяча. Атаки «Реала» были затяжными, с пасами в ноги, поэтому лондонцы успевали возвращаться назад. Мадридцам требовалось перестроиться на более быструю и острую игру, но они этого не делали, и можно было подумать, что именно они ведут в счёте.

Из состава «Реала» всё-таки выделю Бензема и Модрича, а также капитана Серхио Рамоса, который пытался вести команду за собой. А у «Челси» отмечу Менди, здорово защищавшего ворота и передававшего свою уверенность партнёрам. Также хочу обратить внимание на Рюдигера. Запомнился эпизод первого тайма, когда он отобрал мяч и подключился в атаку, а потом, когда «Челси» допустил потерю, он успел на такой же скорости вернуться в оборону. Так что Рюдигер – это просто машина. Ну и ещё понравился Кристенсен, который жёстко вступал в единоборства, и для него не было авторитетов в этом матче – впрочем, как и для всей лондонской команды. «Челси» больше хотел победить и был вознагражден за это.

Как будут развиваться события в финале с «Манчестер Сити»? Предсказать очень сложно. При Тухеле «Челси» преобразился и показывает современный быстрый футбол. Для Гвардиолы это будет очень важный матч, ведь последний раз он доходил до финала Лиги чемпионов целых десять лет назад ещё с «Барселоной». Ну а Тухелю было бы обидно проиграть второй финал подряд. Со своим хорошим аналитическим умом Тухель вполне может придумать что-нибудь интересное против команды Гвардиолы.

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Реал Мадрид, Челси, Хосеп Гвардиола, Томас Тухель, Равиль Сабитов
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