Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Это кошмар»: Каррагер отреагировал на финальную пару Лиги чемпионов

06 Мая 2021, 12:21,

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер отреагировал на финальную пару нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. За престижный трофей поборются лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

«Это же кошмар, я абсолютно серьезно! Хотя в какой-то мере я рад, ведь это показывает уровень английского футбола. После ответных матчей Лиги Европы может случиться так, что в финалах еврокубков сыграют только наши клубы», - приводит слова англичанина Metro.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле (Турция) на Олимпийском стадионе. Матч состоится в субботу, 29 мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джейми Каррагер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола