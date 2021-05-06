«Это кошмар»: Каррагер отреагировал на финальную пару Лиги чемпионов

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер отреагировал на финальную пару нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. За престижный трофей поборются лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

«Это же кошмар, я абсолютно серьезно! Хотя в какой-то мере я рад, ведь это показывает уровень английского футбола. После ответных матчей Лиги Европы может случиться так, что в финалах еврокубков сыграют только наши клубы», - приводит слова англичанина Metro.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле (Турция) на Олимпийском стадионе. Матч состоится в субботу, 29 мая.