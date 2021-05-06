Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Манчестер Сити» может завоевать два трофея в матчах с «Челси»

06 Мая 2021, 00:09,

«Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Челси». Игра состоится в Стамбуле 29 мая. Планируется, что на стадион будут допущены болельщики. «Горожане» в предыдущей стадии прошли «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1 и 2:0, а лондонцы одолели «Реал» - 1:1 и 2:0.

Примечательно, что 8 мая в субботу эти же команды встретятся на «Этихаде» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Команда Хосепа Гвардиолы в случае победного исхода поединка досрочно гарантирует себе золотые медали, так как у «МЮ» за 5 матчей не получится отыграть 16 очков отставания от географических соседей.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Манчестер Сити
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола