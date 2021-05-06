«Манчестер Сити» может завоевать два трофея в матчах с «Челси»

«Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Челси». Игра состоится в Стамбуле 29 мая. Планируется, что на стадион будут допущены болельщики. «Горожане» в предыдущей стадии прошли «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1 и 2:0, а лондонцы одолели «Реал» - 1:1 и 2:0.

Примечательно, что 8 мая в субботу эти же команды встретятся на «Этихаде» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Команда Хосепа Гвардиолы в случае победного исхода поединка досрочно гарантирует себе золотые медали, так как у «МЮ» за 5 матчей не получится отыграть 16 очков отставания от географических соседей.