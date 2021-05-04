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Отец Гвардиолы мечтает о победе над «Реалом» в финале Лиги чемпионов

04 Мая 2021, 22:23,

Валенти Гвардиола, отец главного тренера «Манчестер Сити», мечтает о победе над «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

«Победа над мадридским «Реалом» в финале такого турнира стала бы чем-то вроде исполнения мечты. Надеюсь, что победа будет за «Манчестер Сити», если финал будет именно таким», - цитирует Валенти Marca.

Отметим, что «Манчестер Сити» близок к выходу в финал. В первом матче полуфинала «горожане» одержали гостевую победу над «ПСЖ» (2:1), а во втором ведут со счётом 1:0 к 20-й минуте.

Что касается «Реала», то мадридский клуб во втором полуфинале играет с «Челси». Первый матч завершился вничью 1:1.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Хосеп Гвардиола, Валенти Гвардиола
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