«Црвена Звезда» завоевала 32-й чемпионский титул

В четверг в домашнем матче 34-го тура чемпионата Сербии «Црвена Звезда» одолела «Войводину» (1:0) и стала недосягаемой для конкурентов, завоевав 32-й титул. Примечательно, что команда из Белграда становится чемпионом в четвертый раз подряд. Главный конкурент, «Партизан», отстает на 12 очков, но даже если их отыграет, все равно не опередит «Црвену Звезду» по личным встречам. В составе чемпионов выступает бывший футболист «Ростова» Гелор Канга.