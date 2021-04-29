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«Црвена Звезда» завоевала 32-й чемпионский титул

29 Апреля 2021, 22:22,

В четверг в домашнем матче 34-го тура чемпионата Сербии «Црвена Звезда» одолела «Войводину» (1:0) и стала недосягаемой для конкурентов, завоевав 32-й титул. Примечательно, что команда из Белграда становится чемпионом в четвертый раз подряд. Главный конкурент, «Партизан», отстает на 12 очков, но даже если их отыграет, все равно не опередит «Црвену Звезду» по личным встречам. В составе чемпионов выступает бывший футболист «Ростова» Гелор Канга.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Црвена Звезда
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