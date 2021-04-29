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Рокки: «Внедрение ВАР в футбол было блестящей идеей»

29 Апреля 2021, 15:45,

Экс-арбитр Джанлука Рокки высказался о внедрении ВАР в современный футбол.

«Внедрение ВАР в футбол было блестящей идеей, потому что это облегчило жизнь судьям. Сейчас все чувствуют себя гораздо спокойнее, в футболе стало больше справедливости. В первую очередь я говорю о голах, забитых с офсайда – это выдающиеся результаты», - цитирует Рокки пресс-служба «Удинезе».

Отметим, что в России ВАР впервые был использован в полуфинале Кубка России сезона 2018/19.

Рокки является довольно-таки авторитетным арбитром, он дважды был признан лучшим футбольным судьёй года в Италии в 2018 и 2019 годах.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Джанлука Рокки
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