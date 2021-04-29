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Пять футболистов «Манчестер Сити» вошли в команду недели Лиги чемпионов

29 Апреля 2021, 14:51,

УЕФА опубликовал команду недели Лиги чемпионов.

Стоит отметить, то в состав вошли пять представителей «Манчестер Сити».

Команда выглядит следующим образом: Эдерсон, Зинченко, Рюдигер, Милитао, Маркиньос, Гюндоган, де Брёйне, Марез, Пулишич, Ди Мария и Бензема.

Напомним, что в Лиге чемпионов состоялись первые матчи полуфиналов. «Манчестер Сити» в гостях одержал волевую победу над «ПСЖ» (2:1). А мадридский «Реал» не смог обыграть на своем поле «Челси» (1:1). Стоит отметить, что ответные матчи состоятся уже на следующей неделе. «Манчестер Сити» сыграет с «ПСЖ» во вторник, а «сливочные» с «Челси» в среду.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Челси, Манчестер Сити, ПСЖ
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