Пять футболистов «Манчестер Сити» вошли в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал команду недели Лиги чемпионов.

Стоит отметить, то в состав вошли пять представителей «Манчестер Сити».

Команда выглядит следующим образом: Эдерсон, Зинченко, Рюдигер, Милитао, Маркиньос, Гюндоган, де Брёйне, Марез, Пулишич, Ди Мария и Бензема.

Напомним, что в Лиге чемпионов состоялись первые матчи полуфиналов. «Манчестер Сити» в гостях одержал волевую победу над «ПСЖ» (2:1). А мадридский «Реал» не смог обыграть на своем поле «Челси» (1:1). Стоит отметить, что ответные матчи состоятся уже на следующей неделе. «Манчестер Сити» сыграет с «ПСЖ» во вторник, а «сливочные» с «Челси» в среду.