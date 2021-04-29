Сабитов: «ПСЖ» выйдет в финал, только если Гвардиола опять начудит с тактикой»

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал противостояние «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче в Париже волевую победу одержали «небесно-голубые» со счётом 2:1.

- Почеттино и Гвардиола хорошо знают друг друга как тренеры. Если сделать экскурс в историю, то мы увидим, что «Тоттенхэм» при Почеттино был отнюдь не лёгким соперником для «Манчестер Сити» Гвардиолы. Несмотря на отсутствие звёздного состава, Почеттино всё равно находил контрмеры. И сейчас в первом тайме команда Почеттино переиграла команду Гвардиолы. «ПСЖ» выглядел намного ярче до перерыва. У парижан многое получалось на поле, проявлял высокую активность Неймар, у которого мяч был привязан к ноге и который создавал опасные моменты.

Очередной гол Маркиньоса после углового не случайность. Было бы упущением не использовать его на стандартах, а Почеттино ещё в «Тоттенхэме» уделял этому компоненту игры большое внимание. Также надо отметить огромный объём работы от Верратти – он просто красавец, на славу отрабатывает и впереди, и сзади. При Почеттино «Тоттенхэм» был в Англии машиной прессинга номер два после «Ливерпуля», там классно действовали в этом плане те же Кейн и Сон. Понятно, что в «ПСЖ» Неймар и Мбаппе не будут так делать, но Верратти прессингует будь здоров.

После перерыва «Сити» сыграл наглее и увереннее, но забил дважды не в результате красивых комбинаций, а благодаря удачному стечению обстоятельств. Почеттино избрал для второго тайма игру по счёту и, наверное, сделал правильно, однако успех гостям принесли два мяча-недоразумения. В случае с первым голом Де Брёйне сделал хорошую подачу – если бы кто-то из игроков гостей её замкнул, возник бы опасный момент, а защитникам хозяев было нежелательно трогать мяч, иначе был риск срезать его в свои ворота. В этой ситуации ошибся вратарь парижан Кейлор Навас, не просчитавший траекторию мяча.

Ну а второй гол «Манчестер Сити» можно сравнить со своеобразным конкурсом. В своё время мы ездили с московским «Локомотивом» в Америку, играли там в соккер. Так вот, в перерыве матча на поле выезжал джип, открывалась его задняя дверь, и там был щит с маленькой дырочкой тютелька в тютельку, в который зритель – участник конкурса – пытался загнать мяч с определённой точки. Победитель выигрывал джип и уезжал на нём со стадиона. Как нам говорили, этот джип никто не мог выиграть лет десять, а потом вышел мужчина в зимних ботинках и рваных джинсах, просто пробил с пыра – и мяч залетел в цель по замысловатой траектории. Если вернуться к матчу «ПСЖ» и «Сити», то суть вот в чём: пробей манкунианцы такой штрафной пятнадцать или двадцать раз, в стенке наверняка бы где-то возникали щели, но вряд ли мяч ещё хотя бы раз попал бы именно туда.

Почеттино однозначно что-то придумает для ответного матча. Он вернётся если не в родную, то в очень близкую для себя страну, которую хорошо любит и знает. Но у «ПСЖ» объективно низкие шансы выйти в финал. Парижане переломят ход противостояния, только если Гвардиола опять что-то начудит со своей тактикой. В предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов на высоких стадиях он пытался поставить своих футболистов на другие рельсы, а они не понимали, что от них требуется. Поэтому «Сити» не надо ничего выдумывать, а надо просто сыграть в свою игру. Во втором тайме с «ПСЖ» манкунианцы как раз показали свой излюбленный футбол – действовали спокойно, никуда не спешили, умело разыгрывали мяч. А в первом тайме у «Манчестер Сити» было много ошибок – команда старалась побыстрее забить гол, торопилась, но вместо этого пропустила сама и ничего не забила.