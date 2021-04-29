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​Мбаппе впервые в карьере завершил матч Лиги чемпионов без ударов

29 Апреля 2021, 09:06,

В среду вечером «ПСЖ» в родных стенах проиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:2 в первом полуфинале Лиги чемпионов. Звёздные форварды парижской команды – Неймар и Килиан Мбаппе – не отметились результативными действиями. Мбаппе и вовсе ни разу не ударил по воротам. Как сообщает ESPN, Килиан впервые в карьере завершил без ударов матч Лиги чемпионов, в котором он вышел на поле с первых минут.

Теперь «ПСЖ» попробует отыграться в гостях у «Манчестер Сити». Команды проведут ответный поединок на «Этихад Стэдиум» уже четвёртого мая. Победитель дуэли сыграет в финале Лиги чемпионов против «Челси» или «Реала».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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