​Мбаппе впервые в карьере завершил матч Лиги чемпионов без ударов

В среду вечером «ПСЖ» в родных стенах проиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:2 в первом полуфинале Лиги чемпионов. Звёздные форварды парижской команды – Неймар и Килиан Мбаппе – не отметились результативными действиями. Мбаппе и вовсе ни разу не ударил по воротам. Как сообщает ESPN, Килиан впервые в карьере завершил без ударов матч Лиги чемпионов, в котором он вышел на поле с первых минут.

Теперь «ПСЖ» попробует отыграться в гостях у «Манчестер Сити». Команды проведут ответный поединок на «Этихад Стэдиум» уже четвёртого мая. Победитель дуэли сыграет в финале Лиги чемпионов против «Челси» или «Реала».