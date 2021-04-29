​Маркиньос повторил достижение Роналду и Гризманна по голам

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29 Апреля 2021, 08:37,
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В среду вечером «ПСЖ» проиграл дома «Манчестер Сити» со счётом 1:2 в первом полуфинале Лиги чемпионов. Единственный гол парижской команды на свой счёт записал восстановившийся после травмы защитник Маркиньос.
Как сообщает Opta, Маркиньос повторил достижение Криштиану Роналду и Антуана Гризманна. Ранее только этим двум игроком удавалось забивать в четвертьфиналах и полуфиналах Лиги чемпионов в двух сезонах подряд.
Ответный поединок между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» пройдёт в Англии во вторник, четвёртого мая.
Добавим, что Маркиньос выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Криштиану Роналду, Антуан Гризманн, Маркиньос