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​Маркиньос повторил достижение Роналду и Гризманна по голам

29 Апреля 2021, 08:37,

В среду вечером «ПСЖ» проиграл дома «Манчестер Сити» со счётом 1:2 в первом полуфинале Лиги чемпионов. Единственный гол парижской команды на свой счёт записал восстановившийся после травмы защитник Маркиньос.

Как сообщает Opta, Маркиньос повторил достижение Криштиану Роналду и Антуана Гризманна. Ранее только этим двум игроком удавалось забивать в четвертьфиналах и полуфиналах Лиги чемпионов в двух сезонах подряд.

Ответный поединок между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» пройдёт в Англии во вторник, четвёртого мая.

Добавим, что Маркиньос выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Криштиану Роналду, Антуан Гризманн, Маркиньос
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