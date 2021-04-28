​Венгер: «Следующим шагом будут технологии для тренировки мозга футболиста»

Арсен Венгер, возглавляющий отдел ФИФА по развитию, поделился мыслями о том, какое будущее ждёт футбол.

«Я вижу следующим шагом технологии, которые будут использоваться для тренировок мозга футболистов. Речь идёт о технологии трёхмерной реальности, при которой игрок будет надевать маску и виртуально оказываться на своей позиции, чтобы учиться быстрее принимать решения, тренируя свой мозг», - приводит слова Венгера The Telegraph.

Напомним, что Арсен Венгер долгое время тренировал лондонский «Арсенал», откуда ушёл по завершению сезона 2017/2018.