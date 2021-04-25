Лига чемпионов 2020-2021
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Чеферин ответил критикам реформы Лиги чемпионов

25 Апреля 2021, 09:25,

С сезона 2024/2025 Лига чемпионов обретёт новый формат. Традиционного группового этапа теперь не будет – на основной стадии выступят 36 команд, которые проведут по десять игр с разными соперниками. Для формирования календаря будет использоваться так называемая швейцарская система, известная по шахматам.

На реформу футбольное общество отреагировало по-разному. Есть мнения, что календарь и так перегружен, а увеличение количества игр только сделает хуже. Возглавляющий УЕФА Александер Чеферин ответил на критику.

«Некоторые тренеры и футболисты говорят, что матчей слишком много. Матчей может быть и меньше, но тогда зарплаты должны адаптироваться к этому. Невозможно играть меньше, а зарабатывать всё больше.

Я нормально отношусь к мнению, что игр становится много. Если Лига чемпионов останется прежней, это все равно будет лучший турнир в мире. Но мы пошли на реформы, потому что клубам нужно помочь преодолеть кризис. Можно ничего не менять, но клубы пропадут. Больнее всего от этого будет их фанатам.

Мы считаем, что наши реформы выгодны для всех. Но мы дали понять, что они не полностью высечены на камне. Если у людей есть лучшие идеи, которые защищают будущее футбола, я буду слушать», - цитирует Чеферина Daily Mail.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лига Чемпионов, Александер Чеферин
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