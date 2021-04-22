Лига чемпионов 2020-2021
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​«Реал» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов на сезон

22 Апреля 2021, 16:21,

«Реал» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов сроком на один сезон как главных зачинщиков в вопросе создания Суперлиги. Как сообщает AS, за столь суровое наказание выступает ряд членов исполнительного комитета УЕФА. В то же время другие представители исполкома предпочитают помиловать клубы.

Напомним, что в начале недели двенадцать футбольных грандов Европы объединились в Суперлигу, но проект очень быстро развалился. Клубы стали выходить из проекта, вследствие чего он был поставлен на паузу.

Ближайшее заседание исполкома УЕФА состоится в пятницу, двадцать третьего апреля.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ювентус
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Комментарии (4)
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0
Allegro
22 Апреля 2021, 18:30

Только так и могут - запугивать, репрессии устраивать. А если дать делу развиваться естественно, то Суперлигу бы создали без проблем и лучшие клубы играли бы там, а не под эгидой уефа.

0
Alex1972
22 Апреля 2021, 18:27

С Реалом все понятно... А как ЛЧ можно лишить Юве, если он туда еще не попал?... Вся надежда на "дыру в стенке"... Хе-хе...

1
Dimauskas
22 Апреля 2021, 18:02

Зачинщики кипиша продержались меньше чем ГКЧП в августе 91го

0
Evgen 86
22 Апреля 2021, 17:59

А как же лозунг футбол для болельщиков? Здесь большее наказание как раз для них а не для клубов

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