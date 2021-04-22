​«Реал» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов на сезон

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22 Апреля 2021, 16:21,
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«Реал» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов сроком на один сезон как главных зачинщиков в вопросе создания Суперлиги. Как сообщает AS, за столь суровое наказание выступает ряд членов исполнительного комитета УЕФА. В то же время другие представители исполкома предпочитают помиловать клубы.
Напомним, что в начале недели двенадцать футбольных грандов Европы объединились в Суперлигу, но проект очень быстро развалился. Клубы стали выходить из проекта, вследствие чего он был поставлен на паузу.
Ближайшее заседание исполкома УЕФА состоится в пятницу, двадцать третьего апреля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Ювентус
Только так и могут - запугивать, репрессии устраивать. А если дать делу развиваться естественно, то Суперлигу бы создали без проблем и лучшие клубы играли бы там, а не под эгидой уефа.
С Реалом все понятно... А как ЛЧ можно лишить Юве, если он туда еще не попал?... Вся надежда на "дыру в стенке"... Хе-хе...
Зачинщики кипиша продержались меньше чем ГКЧП в августе 91го
А как же лозунг футбол для болельщиков? Здесь большее наказание как раз для них а не для клубов