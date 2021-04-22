​«Реал» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов на сезон

«Реал» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов сроком на один сезон как главных зачинщиков в вопросе создания Суперлиги. Как сообщает AS, за столь суровое наказание выступает ряд членов исполнительного комитета УЕФА. В то же время другие представители исполкома предпочитают помиловать клубы.

Напомним, что в начале недели двенадцать футбольных грандов Европы объединились в Суперлигу, но проект очень быстро развалился. Клубы стали выходить из проекта, вследствие чего он был поставлен на паузу.

Ближайшее заседание исполкома УЕФА состоится в пятницу, двадцать третьего апреля.