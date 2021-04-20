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​УЕФА готовится нанести ответный удар по Суперлиге

20 Апреля 2021, 18:35,

УЕФА готовится к нанесению ответного удара по Суперлиге. Как известно, двенадцать топовых клубов Европы откололись от действующей системы ради возможности зарабатывать ещё больше денег. Эти клубы представляют три страны – Англию, Италию и Испанию.

Как сообщается на сайте RMC Sport, УЕФА ведёт переговоры с английским инвестиционным фондом. Они обсуждают новую Лигу чемпионов, стартовый бюджет которой будет составлять 4,5 миллиарда евро, но может вырасти до 7 миллиардов.

УЕФА обсуждает такой план ещё и с некоторыми клубами, которые не поддержали Суперлигу, в частности с «Баварией» и «ПСЖ».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: УЕФА, Лига Чемпионов
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Комментарии (1)
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ARTUR
20 Апреля 2021, 18:52

бред какой то , должна быть правовая система , а они письками меряются , это значит что нагнут как уже нагибали уефа и фифа .

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