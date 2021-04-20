​УЕФА готовится нанести ответный удар по Суперлиге

УЕФА готовится к нанесению ответного удара по Суперлиге. Как известно, двенадцать топовых клубов Европы откололись от действующей системы ради возможности зарабатывать ещё больше денег. Эти клубы представляют три страны – Англию, Италию и Испанию.

Как сообщается на сайте RMC Sport, УЕФА ведёт переговоры с английским инвестиционным фондом. Они обсуждают новую Лигу чемпионов, стартовый бюджет которой будет составлять 4,5 миллиарда евро, но может вырасти до 7 миллиардов.

УЕФА обсуждает такой план ещё и с некоторыми клубами, которые не поддержали Суперлигу, в частности с «Баварией» и «ПСЖ».