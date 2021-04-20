«Баварию», «Боруссию» и «Порту» могут вернуть в Лигу чемпионов

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20 Апреля 2021, 11:51,
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Комитет УЕФА собирается обсудить возможное исключение из Лиги чемпионов клубов, подтвердивших участие в Суперлиге Европы. Об этом рапортует Bayern & Germany.
Согласно данным источника, если мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси» исключат из турнира, вместо них могут вернуть команды, выбывшие на стадии 1/4 финала. Таким образом, побороться за трофей с «ПСЖ» могут мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Порту».
Напомним, что УЕФА выступил против запуска Суперлиги Европы. Президент организации Александр Чеферин заявил, что клубы, которые подтвердили участие в новом турнире, будут исключены из еврокубков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Порту
ай нада заканчивать этот розыгрыш по регламенту и уж тады начинать воевац.. а так, нефиг тут разыгрывать с вылетевшими.. а то победитель этой недолиги станет посмешищем на все времена.. )))