«Баварию», «Боруссию» и «Порту» могут вернуть в Лигу чемпионов

Комитет УЕФА собирается обсудить возможное исключение из Лиги чемпионов клубов, подтвердивших участие в Суперлиге Европы. Об этом рапортует Bayern & Germany.

Согласно данным источника, если мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси» исключат из турнира, вместо них могут вернуть команды, выбывшие на стадии 1/4 финала. Таким образом, побороться за трофей с «ПСЖ» могут мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Порту».

Напомним, что УЕФА выступил против запуска Суперлиги Европы. Президент организации Александр Чеферин заявил, что клубы, которые подтвердили участие в новом турнире, будут исключены из еврокубков.