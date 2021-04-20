Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Баварию», «Боруссию» и «Порту» могут вернуть в Лигу чемпионов

20 Апреля 2021, 11:51,

Комитет УЕФА собирается обсудить возможное исключение из Лиги чемпионов клубов, подтвердивших участие в Суперлиге Европы. Об этом рапортует Bayern & Germany.

Согласно данным источника, если мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси» исключат из турнира, вместо них могут вернуть команды, выбывшие на стадии 1/4 финала. Таким образом, побороться за трофей с «ПСЖ» могут мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Порту».

Напомним, что УЕФА выступил против запуска Суперлиги Европы. Президент организации Александр Чеферин заявил, что клубы, которые подтвердили участие в новом турнире, будут исключены из еврокубков.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Порту
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
20 Апреля 2021, 12:03

ай нада заканчивать этот розыгрыш по регламенту и уж тады начинать воевац.. а так, нефиг тут разыгрывать с вылетевшими.. а то победитель этой недолиги станет посмешищем на все времена.. )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола