С какими сложностями столкнётся Суперлига, и почему Лига чемпионов ещё может вернуться

|
19 Апреля 2021, 17:40,
|
|
В воскресенье европейские топ-клубы объявили о революции. 12 команд создали Суперлигу, что уничтожает Лигу чемпионов в привычном понимании. Тем не менее всё ещё может вернуться обратно, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, в чём причина.
В воскресенье случилось то, с чем долго, но, как теперь понимаем, безуспешно боролся УЕФА. 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги, матчи которой будут проходить в будние дни. Очевидно, что это означает выход команд из Лиги чемпионов и других еврокубков. Отныне 6 английских грандов, 3 итальянских, 3 испанских и ещё ряд коллективов будут играть в своём закрытом еврокубке.
Идея-то простая и давно витала в воздухе. Зачем «Реалу», «Барселоне», «Манчестер Сити» и «Ювентусу» играть со всякими «Шахтёрами», «Славиями» и прочими «Дебреценами»? Лучше играть регулярно друг с другом и зарабатывать больше. Ведь очное противостояние будет приносить много денег. Логика именно такова.
Тем не менее то, что выглядит очевидным на первый взгляд, не всегда подтверждается на практике. Реванш Лиги чемпионов в привычном нам варианте ещё возможен. Дело даже не в тех запретах, которыми грозят топ-клубам. По данным СМИ, эти команды навсегда исключат из еврокубков, а их футболистам запретят участвовать в чемпионатах мира и Европы. Обе меры выглядят смешными.
На самом дел у Суперлиги есть другие проблемы, с которыми придётся разбираться. Топ-клубы объявили о том, что планируют и дальше участвовать в национальных чемпионатах. Однако сразу возникает вопрос, как к этому отнесутся их конкуренты. По отдельности «Севилья» или «Вест Хэм» бороться не смогут. Однако если все эти клубы выступят единым фронтом, то могут выдавить революционеров. А логика в этом есть — соревноваться с соперником, который сам решает, ровня ты ему или нет, как минимум эмоционально неприятно. Если «Реал» и «Барселона» считают себя выше остальных, то пусть и играют друг с другом, а Ла Лига останется и без них интересным соревнованием.
Суперлига строится на идее, что из-за более высокого уровня соперничества стоимость телеправ серьёзно вырастет в цене. Однако это в теории. На практике же Суперлига может потерять вовлечённость аудитории, которая и формирует стоимость телеправ.
Идея Лиги чемпионов строилась на том, что это турнир, в котором все мечтают играть. Маленькие клубы мечтают туда попасть, чтобы сразиться с топами. Для России, Чехии, Болгарии, Румынии приезд топ-клуба всегда был событием. Для региональных фан-клубов грандов Лига чемпионов была шансом увидеть своих кумиров воочию. Суперлига этого шанса лишает напрочь, «Реал» больше не планирует приезжать в Россию, Украину, Беларусь, Казахстан. И поклонники «сливочных» теперь лишатся такой возможности увидеть своих любимцев. Падение вовлечённости может пагубно сказаться на цене телеправ.
Кроме того, в идеи Суперлиги, кажется, заложена идея, что телеаудитория Лиги чемпионов перекочует в новый турнир. Однако это тоже не факт. УЕФА продолжил проводить свой турнир и сохранит значительную часть своей аудитории. Болельщики условного «Шахтера» и «Севильи» предпочтут смотреть очный матч, чем эпическую битву суперклубов. Если раньше это всё шло в общий котёл денег Лиги чемпионов, то теперь конкуренции не избежать.
Кроме того, идея Суперлиги явно пока окончательно не победила. Финалисты последнего розыгрыша Лиги чемпионов «Бавария» и «ПСЖ» пока не присоединились к проекту. Без них не стоит ждать в Суперлиге и других клубов из Германии и Франции. Прочить успех междусобойчику трёх стран уж слишком оптимистично. Сравнение с НХЛ совсем нерелевантно, так как США и Канада на двоих занимают целый континент, обладая на пару лидирующей экономикой, чего нельзя сказать об Англии, Италии и Испании.
Очевидно, что Суперлига запустится, и нас ждёт интересная конкуренция двух турниров. Тем не менее возвращения турнира как общеконтинентального и открытого для всех исключать не стоит.
Андрей Центров
|
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
|Теги: Суперлига Европы
Клубы просто решили попилить между собой бабки! Без трофеев как наград. Это чуждо как фанатам, так и футболистам, да и вообще здравому смыслу. Да и стоимость телетрансляций опять упадёт в цене, когда матчи топ-клубов набьют оскомину года через три. Всё равно большинство фанов продолжат смотреть ЛЧ, какое бы комплектование там ни было. Всё же это сосредоточение сильнейших, куда попадают за заслуги, тем более сейчас, когда границы между командами стираются, а не сборише богачей.
ай я еще давеча самый первый тут сказал шо супер-пупер-лига если даже и запустится (сомневаюсь дюже) просуществует не более сезона.. именно из-за потери интереса и вовлеченности зрителей в сам процесс.. а смотреть игру инопланетян как раз за сезон и надоест.. )))