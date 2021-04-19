С какими сложностями столкнётся Суперлига, и почему Лига чемпионов ещё может вернуться

В воскресенье европейские топ-клубы объявили о революции. 12 команд создали Суперлигу, что уничтожает Лигу чемпионов в привычном понимании. Тем не менее всё ещё может вернуться обратно, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, в чём причина.

В воскресенье случилось то, с чем долго, но, как теперь понимаем, безуспешно боролся УЕФА. 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги, матчи которой будут проходить в будние дни. Очевидно, что это означает выход команд из Лиги чемпионов и других еврокубков. Отныне 6 английских грандов, 3 итальянских, 3 испанских и ещё ряд коллективов будут играть в своём закрытом еврокубке.

Идея-то простая и давно витала в воздухе. Зачем «Реалу», «Барселоне», «Манчестер Сити» и «Ювентусу» играть со всякими «Шахтёрами», «Славиями» и прочими «Дебреценами»? Лучше играть регулярно друг с другом и зарабатывать больше. Ведь очное противостояние будет приносить много денег. Логика именно такова.

Тем не менее то, что выглядит очевидным на первый взгляд, не всегда подтверждается на практике. Реванш Лиги чемпионов в привычном нам варианте ещё возможен. Дело даже не в тех запретах, которыми грозят топ-клубам. По данным СМИ, эти команды навсегда исключат из еврокубков, а их футболистам запретят участвовать в чемпионатах мира и Европы. Обе меры выглядят смешными.

На самом дел у Суперлиги есть другие проблемы, с которыми придётся разбираться. Топ-клубы объявили о том, что планируют и дальше участвовать в национальных чемпионатах. Однако сразу возникает вопрос, как к этому отнесутся их конкуренты. По отдельности «Севилья» или «Вест Хэм» бороться не смогут. Однако если все эти клубы выступят единым фронтом, то могут выдавить революционеров. А логика в этом есть — соревноваться с соперником, который сам решает, ровня ты ему или нет, как минимум эмоционально неприятно. Если «Реал» и «Барселона» считают себя выше остальных, то пусть и играют друг с другом, а Ла Лига останется и без них интересным соревнованием.

Суперлига строится на идее, что из-за более высокого уровня соперничества стоимость телеправ серьёзно вырастет в цене. Однако это в теории. На практике же Суперлига может потерять вовлечённость аудитории, которая и формирует стоимость телеправ.

Идея Лиги чемпионов строилась на том, что это турнир, в котором все мечтают играть. Маленькие клубы мечтают туда попасть, чтобы сразиться с топами. Для России, Чехии, Болгарии, Румынии приезд топ-клуба всегда был событием. Для региональных фан-клубов грандов Лига чемпионов была шансом увидеть своих кумиров воочию. Суперлига этого шанса лишает напрочь, «Реал» больше не планирует приезжать в Россию, Украину, Беларусь, Казахстан. И поклонники «сливочных» теперь лишатся такой возможности увидеть своих любимцев. Падение вовлечённости может пагубно сказаться на цене телеправ.

Кроме того, в идеи Суперлиги, кажется, заложена идея, что телеаудитория Лиги чемпионов перекочует в новый турнир. Однако это тоже не факт. УЕФА продолжил проводить свой турнир и сохранит значительную часть своей аудитории. Болельщики условного «Шахтера» и «Севильи» предпочтут смотреть очный матч, чем эпическую битву суперклубов. Если раньше это всё шло в общий котёл денег Лиги чемпионов, то теперь конкуренции не избежать.

Кроме того, идея Суперлиги явно пока окончательно не победила. Финалисты последнего розыгрыша Лиги чемпионов «Бавария» и «ПСЖ» пока не присоединились к проекту. Без них не стоит ждать в Суперлиге и других клубов из Германии и Франции. Прочить успех междусобойчику трёх стран уж слишком оптимистично. Сравнение с НХЛ совсем нерелевантно, так как США и Канада на двоих занимают целый континент, обладая на пару лидирующей экономикой, чего нельзя сказать об Англии, Италии и Испании.

Очевидно, что Суперлига запустится, и нас ждёт интересная конкуренция двух турниров. Тем не менее возвращения турнира как общеконтинентального и открытого для всех исключать не стоит.

Андрей Центров