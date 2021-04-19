​Кто будет играть в Лиге чемпионов после создания Суперлиги

Прямо сейчас мы можем наблюдать за футбольной революцией. Сразу двенадцать статусных европейских клубов отделились от нынешней системы, объединившись в Суперлигу. УЕФА не позволит этим клубам участвовать в турнирах под своей эгидой, то есть в следующем сезоне мы не увидим в Лиге чемпионов «Реал», «Барселону», «Ливерпуль» и ряд других клубов, без которых, казалось бы, представить этот турнир невозможно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, кто же теперь будет выступать в сильнейшем клубном турнире континента.

Сразу шесть из двенадцати клубов-создателей Суперлиги представляют Премьер-лигу Англии. Речь идёт обо всех представителях современной топ-6 АПЛ, представлять эти клубы даже не нужно, ведь их знает каждый болельщик. Кто же тогда будет выступать от Англии в Лиге чемпионов? Давайте пофантазируем, обратившись к турнирной таблице.

Вычёркивая участников Суперлиги, можно сделать вывод, что две путёвки в сильнейший клубный турнир континента наверняка достанутся «Лестеру» (56 очков) и «Вест Хэму» (55 очков). Печатая эти строки, признаться, я рассмеялся. «Лестер» и «Вест Хэм» близки к попаданию в групповой этап Лиги чемпионов. За шесть туров до финиша чемпионата Англии. О времена… Третий билет по состоянию на текущую минуту доставался бы «Эвертону» (49 очков), а четвёртый – «Лидсу» (45 очков). Команда Марсело Бьелсы идёт десятой в таблице Премьер-лиги, но ничего страшного – маячит перспектива Лиги чемпионов.

Навязать борьбу «Лидсу» за место в Лиге чемпионов постарается грозная «Астон Вилла» (44 очка) и мощный «Вулверхэмптон» (41 очков). Недалеко от обновлённой зоны Лиги чемпионов находятся «Кристал Пэлас» (38 очков) и «Саутгемптон» (36 очков). В общем, битва будет знатная.

Испанию в созданной Суперлиге представляют «Атлетико», «Реал» и «Барселона», которые нынче занимают верхние три строчки Примеры. Отсекая эти команды, можно сделать вывод – «Севилья» уже гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Также в сформировавшейся нынче зоне участников сильнейшего (а сильнейшего ли теперь?) клубного турнира континента оказываются «Вильярреал», «Бетис» и «Реал Сосьедад». Последний клуб опережает идущую следом «Гранаду» на восемь очков. И хотя у «Гранады» есть игра в запасе, ворваться в Лигу чемпионов команде будет сложно. Зато она сможет второй год подряд сыграть в Лиге Европы. Нынешний сезон был для «Гранады» дебютным в еврокубках, и она дошла до четвертьфинала. В следующем евросезоне «Манчестер Юнайтед» не будет, так что этот испанский клуб вполне может забраться подальше.

От Италии в Суперлигу пока отправились «Ювентус», «Милан» и «Интер». Андреа Пирло выдохнул – ему теперь не нужно финишировать в топ-4 ради билета в Лигу чемпионов. Если вынести за скобки отколовшиеся от европейской системы команды, то зона Лиги чемпионов в Серии А выражена достаточно ярко. Она представлена «Аталантой» (64 очка), «Наполи» (60 очков), «Лацио» (58 очков) и «Ромой» (54 очка). Следующим в таблице идёт «Сассуоло», но он далековато – в восьми баллах от римлян. Паулу Фонсека сегодня сохранил работу, сумев вывести римский клуб в Лигу чемпионов. А мы уже его списали и сосватали в «Спартак»…

Юмор юмором, а на самом деле весёлого мало. Теряя большие клубы, Лига чемпионов теряет в статусе, в уровне, в деньгах – во всём.

Алексей Антоненко