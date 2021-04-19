УЕФА изменил формат Лиги чемпионов

Состоялось заседание исполкома УЕФА, на котором прошло голосование за реформу Лиги чемпионов. По его итогам было принято решение об изменении формата проведения турнира с 2024-го года, об этом рапортует Deutsche Welle.

В обновленном формате еврокубка примут участие 36 клубов вместо привычных 32-х. Команды будут играть по кругу без деления на группы, а топ-8 лучших получат путевки в раунд плей-офф.

Всем участникам Лиги чемпионов гарантировано по десять поединков в обновленном формате и увеличение доходов.

Ранее стало известно, что европейские топ-клубы запустили Суперлигу Европы.