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Лига чемпионов 2020-2021
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УЕФА изменил формат Лиги чемпионов

19 Апреля 2021, 13:31,

Состоялось заседание исполкома УЕФА, на котором прошло голосование за реформу Лиги чемпионов. По его итогам было принято решение об изменении формата проведения турнира с 2024-го года, об этом рапортует Deutsche Welle.

В обновленном формате еврокубка примут участие 36 клубов вместо привычных 32-х. Команды будут играть по кругу без деления на группы, а топ-8 лучших получат путевки в раунд плей-офф.

Всем участникам Лиги чемпионов гарантировано по десять поединков в обновленном формате и увеличение доходов.

Ранее стало известно, что европейские топ-клубы запустили Суперлигу Европы.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: УЕФА, Лига Чемпионов
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