Кин – о Суперлиге: «Всё сводится к деньгам и жадности»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о возможном создании Суперлиги.

«Всё сводится к деньгам и жадности. Будем надеяться, что всё прекратится и им не удастся реализовать задуманное. Это настоящая жадность», - цитирует Кина Sky Sports.

Напомним, что сегодня в СМИ появилась информация, что о создании Суперлиги может быть объявлено уже в ближайшее время. В турнире примут участие двенадцать клубов - «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

УЕФА уже выступил с заявлением по этой ситуации.