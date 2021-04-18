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Кин – о Суперлиге: «Всё сводится к деньгам и жадности»

18 Апреля 2021, 19:17,

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о возможном создании Суперлиги.

«Всё сводится к деньгам и жадности. Будем надеяться, что всё прекратится и им не удастся реализовать задуманное. Это настоящая жадность», - цитирует Кина Sky Sports.

Напомним, что сегодня в СМИ появилась информация, что о создании Суперлиги может быть объявлено уже в ближайшее время. В турнире примут участие двенадцать клубов - «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

УЕФА уже выступил с заявлением по этой ситуации.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рой Кин
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