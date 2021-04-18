УЕФА выступил с заявлением о возможном создании Суперлиги

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18 Апреля 2021, 18:38,
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УЕФА отреагировал на возможное создание Суперлиги.
«УЕФА, Федерации футбола Англии, Италии и Испании узнали, что несколько английских, итальянских и испанских клубов планируют объявить о создании закрытой лиги. Если это произойдёт, то все вышеперечисленные организации объединят усилия, чтобы не позволить состояться данному проекту, который основан на личных интересах нескольких клубов.
Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как в судебном, так и спортивном планах, чтобы Суперлига не была создана. В основе футбола лежат открытые соревнования и спортивные качества, по-другому не может и быть.
Как уже было объявлено ранее, ФИФА и шесть федераций запретят клубам играть в любых соревнованиях под нашими эгидами, а игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные сборные», - говорится в заявлении УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: УЕФА
Отличная идея, но трудно будет организовать. Все и вся будут против. Предлагаю разделить Лиги Чемпионов на две части, на квалификационную Лигу В из 16-20-команд в которой будут участвовать клубы с рейтингом ниже топового (4-5 места ТОП-5 и другие клубы Европы) и элитную Лигу А из 16-20-команд (1-2-3 места ТОП-5)...
открытые соревнования и спортивные качества???? чм 2002,половина матчей лч в плей офф,6 липовых зм....ага качества... бабки у вас,а у вас их хотят отнять.
Война между элитными клубами и УЕФА идет уже более 20 лет .
Сначала предполагалось что это будет Лига G-16 . Потом выросла до G-20 .
Богатые и они же сильнейшие клубы Европы хотят больше игр между собой для получения большего дохода , т .к. в играх внутренних чемпионатов с более слабыми соперниками они эти доходы теряют .
Бизнес-план "Румменигге - Аньелли" предусматривает 6-ти кратный рост доходов по отношению к ЛЧ .
И в накануне Исполкома УЕФА это борьба обострилась .
Исполком УЕФА 19 апреля примет решение по формату клубных турниров с 2024 года, в том числе Лиги чемпионов.
И эти форматы предусматривают и такие виды как "швейцарка" или увеличение команд в группах с увеличением квот ТОР-5 лиг .
В УЕФА задумались о необходимости изменения формата Лиги чемпионов и вынуждены идти навстречу , чтобы предотвратить создание европейскими топ-клубами Суперлиги.
без топ клубов монополия уефа развалится к чертям. кто ваши чемпы ссаные будет смотреть без этих 12 клубов? тем более они подтянут еще несколько клубов в свой закрытый клуб. можно сколько угодно вонять про честную игру, но самые нечестные всегда были сами уефа и фифа.
Два утырка - Перес и Аньелли - таки наступили на горло футбольной экосистеме... как гром среди ясного неба... УЕФА тут ничего не сможет противопоставить.
БРАВООООООООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111 долой мешки без футбола , и да здравствует хотя бы слегка спортивный вид футбола !!!!