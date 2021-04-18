УЕФА выступил с заявлением о возможном создании Суперлиги

УЕФА отреагировал на возможное создание Суперлиги.

«УЕФА, Федерации футбола Англии, Италии и Испании узнали, что несколько английских, итальянских и испанских клубов планируют объявить о создании закрытой лиги. Если это произойдёт, то все вышеперечисленные организации объединят усилия, чтобы не позволить состояться данному проекту, который основан на личных интересах нескольких клубов.

Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как в судебном, так и спортивном планах, чтобы Суперлига не была создана. В основе футбола лежат открытые соревнования и спортивные качества, по-другому не может и быть.

Как уже было объявлено ранее, ФИФА и шесть федераций запретят клубам играть в любых соревнованиях под нашими эгидами, а игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные сборные», - говорится в заявлении УЕФА.