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​Группы фанатов выступили против реформ Лиги чемпионов

16 Апреля 2021, 17:22,

Группы фанатов четырнадцати клубов Европы, включая фанатов «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «Аякса», объединились в открытом письме Андреа Аньелли – президенту «Ювентуса» и главе Европейской ассоциации клубов.

В письме, текст которого приводится на сайте ESPN, фанаты выступают против реформ Лиги чемпионов, которые поддерживает Аньелли. Потенциальное изменение формата клубного турнира фанаты называют «захватом власти», отмечая тот факт, что разрыв между богатыми и бедными клубами возрастёт.

Фанаты требуют отказаться от «безрассудных планов».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лига Чемпионов, Андреа Аньелли
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