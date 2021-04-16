​Неймар транжирил моменты, но стал игроком недели в Лиге чемпионов

На сайте УЕФА были подведены итоги голосования за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Победителем стал форвард «ПСЖ» Неймар. Он имел ряд моментов в игре против «Баварии», но так и не смог забить. Парижане проиграли дома с результатом 0:1, однако прошли дальше по правилу гостевого гола за счёт гостевой виктории 3:2.

Конкурентами Неймара в голосовании были Кристиан Пулишич, Илкай Гюндоган и Каземиро.

Отметим, что в полуфинале «ПСЖ» ждёт дуэль против английского «Манчестер Сити». За другой билет в финал сразятся «Челси» и «Реал». Матчи пройдут в конце апреля и начале мая.