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​Неймар транжирил моменты, но стал игроком недели в Лиге чемпионов

16 Апреля 2021, 14:33,

На сайте УЕФА были подведены итоги голосования за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Победителем стал форвард «ПСЖ» Неймар. Он имел ряд моментов в игре против «Баварии», но так и не смог забить. Парижане проиграли дома с результатом 0:1, однако прошли дальше по правилу гостевого гола за счёт гостевой виктории 3:2.

Конкурентами Неймара в голосовании были Кристиан Пулишич, Илкай Гюндоган и Каземиро.

Отметим, что в полуфинале «ПСЖ» ждёт дуэль против английского «Манчестер Сити». За другой билет в финал сразятся «Челси» и «Реал». Матчи пройдут в конце апреля и начале мая.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
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