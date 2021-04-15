Правило гостевого гола может измениться – почему это правильно

Британский таблоид The Sun накануне сообщил о том, что УЕФА задумал частичную отмену правила гостевого гола. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о назревающем небольшом изменении в правиле и пытается беспристрастно оценить его.

Что изменится

Судя по комментариям на страницах нашего сетевого издания, не все любители футбола поняли, что подразумевает частичная отмена правила гостевого гола. Речь идёт о дополнительном времени. На сегодняшний день, если два матча завершаются с одинаковым результатом, например, команды дважды сыграли по 0:0, игра переходит в дополнительное время, где правило гостевого гола продолжает действовать. То есть при обмене голами в экстра-тайме дальше проходит команда, которая проводит ответный матч на выезде.

После предполагаемых изменений правило гостевого гола будет действовать только в основное время.

Наглядный пример для закрепления материала. «Спартак» и ЦСКА играют в полуфинале Лиги чемпионов. В первом матче «красно-белые» громят соперника 3:0 дома, а в ответном с тем же счётом 3:0 в родных стенах выигрывают уже «армейцы». Игра перетекает в экстра-тайм. Если в дополнительное время в виде двух таймов по пятнадцать минут фиксируется счёт 1:1, то в настоящий момент дальше прошёл бы «Спартак», забивший больше голов на выезде. При изменении же правил гостевой гол «красно-белых» в экстра-тайме не будет иметь веса, поэтому команды будут бить пенальти.

Почему это правильно

Частичная отмена этого правила является, скорее, правильным решением. Отсутствие большего веса гостевого гола в экстра-тайме выравнивает условия для обеих команд. Ведь первый матч плей-офф в любом случае длится девяносто минут, а ответный матч может длиться сто двадцать. Так почему чей-то гол в дополнительные тридцать минут должен стоить больше, правда?

В рамках дуэли плей-офф команды гарантированно проводят по девяносто минут дома и на выезде. Если по итогам этих двух равноценных отрезков по девяносто минут показатели команд, в том числе по гостевым голам, одинаковые, всё должно начинаться с чистого листа, и фактор поля уже не должен иметь никакого влияния. Так что изменение правила сделает дуэль плей-офф более справедливой. К тому же это может поспособствовать более открытому футболу в дополнительных таймах, ведь хозяева не будут так бояться пропустить.

Когда изменится правило гостевого гола

Решение о внесении изменений в правило гостевого гола может быть принято УЕФА в пятницу, шестнадцатого апреля. Ожидается, что гостевые голы не будут иметь дополнительного веса в экстра-таймах уже в следующем сезоне.

Уберут ли правило гостевого гола полностью?

Разговоры о полной отмене правила гостевого гола в футбольном обществе ведутся давно. Аргументы есть как «за», так и «против». Лично мне правило гостевого гола по душе, ведь оно заставляет команды играть на определённый результат с точки зрения стратегии двухматчевого противостояния. Вряд ли отмена этого правила существенно поспособствует атакующему футболу. Если говорить не о дополнительных тридцати минутах, а об основном времени, то правило гостевого гола при определении сильнейшего мне кажется более объективным критерием, чем серия пенальти.

Дискуссии по поводу правила гостевого гола наверняка продолжатся. В обозримом будущем полную отмену этого правила точно ждать не стоит.

Алексей Антоненко