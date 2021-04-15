Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ташуев: «В четвертьфиналах Лиги чемпионов ключевую роль сыграл тренерский опыт»

15 Апреля 2021, 01:00,

Главный тренер песчанокопской «Чайки» Сергей Ташуев, раньше работавший с «Краснодаром», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил прошедшие четвертьфиналы Лиги чемпионов.

- Четвертьфинальные пары были более-менее равные, а дальше прошли те команды, которые оказались стабильнее в эпизодах игры. Та же «Бавария» некачественно провела в обороне первый матч с «ПСЖ», предоставив пространство Мбаппе с Неймаром, – и поплатилась за это. В таких матчах навылет соперники наказывают, даже если ты даёшь маленькую слабину.

В противостоянии «Манчестер Сити» и «Дортмунда» весомую роль сыграло то, что английская команда более сыгранная, а у дортмундцев недавно сменился главный тренер. Тренерский опыт в целом оказался ключевым в четвертьфиналах, его значимость оказалась первичной по сравнению с отдельными сильными игроками. Гвардиола работает в «Ман Сити» почти пять лет. Клопп тоже долго тренирует «Ливерпуль», но Зидан три раза приводил «Реал» к победе в Лиги чемпионов.

Кто выиграет этот розыгрыш турнира, непредсказуемо. Сейчас и «Сити» в порядке, и «ПСЖ» в порядке, и «Мадрид» держит планку. «Челси» по среднему возрасту более молодая команда – и более задорная. Лондонцы тоже могут выстрелить.

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Реал Мадрид, Челси, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Лига Чемпионов, Сергей Ташуев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Роналду выкинул на газон футболку «Ювентуса» после матча с «Дженоа»
Роналду выкинул на газон футболку «Ювентуса» после матча с «Дженоа»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола