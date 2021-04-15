Ташуев: «В четвертьфиналах Лиги чемпионов ключевую роль сыграл тренерский опыт»

Главный тренер песчанокопской «Чайки» Сергей Ташуев, раньше работавший с «Краснодаром», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил прошедшие четвертьфиналы Лиги чемпионов.

- Четвертьфинальные пары были более-менее равные, а дальше прошли те команды, которые оказались стабильнее в эпизодах игры. Та же «Бавария» некачественно провела в обороне первый матч с «ПСЖ», предоставив пространство Мбаппе с Неймаром, – и поплатилась за это. В таких матчах навылет соперники наказывают, даже если ты даёшь маленькую слабину.

В противостоянии «Манчестер Сити» и «Дортмунда» весомую роль сыграло то, что английская команда более сыгранная, а у дортмундцев недавно сменился главный тренер. Тренерский опыт в целом оказался ключевым в четвертьфиналах, его значимость оказалась первичной по сравнению с отдельными сильными игроками. Гвардиола работает в «Ман Сити» почти пять лет. Клопп тоже долго тренирует «Ливерпуль», но Зидан три раза приводил «Реал» к победе в Лиги чемпионов.

Кто выиграет этот розыгрыш турнира, непредсказуемо. Сейчас и «Сити» в порядке, и «ПСЖ» в порядке, и «Мадрид» держит планку. «Челси» по среднему возрасту более молодая команда – и более задорная. Лондонцы тоже могут выстрелить.