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​Гвардиола впервые вывел «Манчестер Сити» в полуфинал ЛЧ и повторил рекорд Моуринью

15 Апреля 2021, 00:15,

В среду вечером «Манчестер Сити» завоевал билет в полуфинал Лиги чемпионов, повторно обыграв «Боруссию» из Дортмунда с тем же счётом 2:1. Под руководством Хосепа Гвардиолы «горожане» впервые добрались до полуфинала сильнейшего клубного турнира континента. Команда выступала на этой стадии в сезоне 2015/2016 ещё под руководством Мануэля Пеллегрини, когда уступила «Реалу».

Если же брать во внимание работу во всех клубах, то Хосеп Гвардиола как тренер оказался в полуфинале Лиги чемпионов восьмой раз. Испанец в этом плане повторил рекорд Жозе Моуринью, сообщает Opta.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола
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