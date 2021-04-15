​Гвардиола впервые вывел «Манчестер Сити» в полуфинал ЛЧ и повторил рекорд Моуринью

В среду вечером «Манчестер Сити» завоевал билет в полуфинал Лиги чемпионов, повторно обыграв «Боруссию» из Дортмунда с тем же счётом 2:1. Под руководством Хосепа Гвардиолы «горожане» впервые добрались до полуфинала сильнейшего клубного турнира континента. Команда выступала на этой стадии в сезоне 2015/2016 ещё под руководством Мануэля Пеллегрини, когда уступила «Реалу».

Если же брать во внимание работу во всех клубах, то Хосеп Гвардиола как тренер оказался в полуфинале Лиги чемпионов восьмой раз. Испанец в этом плане повторил рекорд Жозе Моуринью, сообщает Opta.