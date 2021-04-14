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​Игуаин – об игре с Роналду и Месси: «Я понимал их обоих»

14 Апреля 2021, 22:47,

Ни один другой нападающий в мире не провёл больше игр рядом с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, чем Гонсало Игуаин. Аргентинец был партнёром Месси в сборной Аргентины и партнёром Роналду в «Реале» и «Ювентусе».

«Если я являюсь футболистом, который провёл больше всех игр с Роналду и Месси, значит, я был тем, кто лучше всего понимал их обоих. Понимание Криштиану и Лео – это не их проблема. Всё зависит от вас. Я знал, что им нравится, и что им не нравится. Я знал, в каком случае они чувствуют себя комфортно, а в каком – некомфортно.

Не хочу хвастаться, но, думаю, я им нравился, потому что я не пытался зависеть от них на 100%. Если кто-то на поле полностью зависит от них, они не чувствуют себя свободно. Думаю, они чувствовали, что могут положиться на меня», - сказал Игуаин La Nacion.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ювентус, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Гонсало Игуаин
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