УЕФА изменит правило выездного гола

УЕФА планирует изменить правило выездного гола.

Как сообщает The Sun, решение может быть принято уже на этой неделе. Стоит отметить, что речи о полной отмене правила выездного гола не идёт, УЕФА планирует отменить распространение правила в тех случаях, когда двухматчевое противостояние перетекает в дополнительное время, именно в эти 30 минут выездной гол не будет иметь такого веса. За изменение правила выступает большое количество европейских топ-клубов.

Еврокубки этого сезона проходят по старым правилам, в полуфинал Лиги чемпионов уже вышли «Челси» и «ПСЖ», а их соперники по следующей стадии определятся сегодня.