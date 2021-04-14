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УЕФА изменит правило выездного гола

14 Апреля 2021, 19:23,

УЕФА планирует изменить правило выездного гола.

Как сообщает The Sun, решение может быть принято уже на этой неделе. Стоит отметить, что речи о полной отмене правила выездного гола не идёт, УЕФА планирует отменить распространение правила в тех случаях, когда двухматчевое противостояние перетекает в дополнительное время, именно в эти 30 минут выездной гол не будет иметь такого веса. За изменение правила выступает большое количество европейских топ-клубов.

Еврокубки этого сезона проходят по старым правилам, в полуфинал Лиги чемпионов уже вышли «Челси» и «ПСЖ», а их соперники по следующей стадии определятся сегодня.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: УЕФА
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
14 Апреля 2021, 20:09

а в дополнительное время как этот гол то влиял ??? 3-1 и 1-3 тогда и назначается дополнительное , я что то не понял ...

0
BESTJuventus10
14 Апреля 2021, 19:59

проснулись бля

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