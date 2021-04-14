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Зеедорф: «Вокруг много разговоров о расизме, но для борьбы с ним нужно делать больше»

14 Апреля 2021, 19:06,

Бывший футболист «Милана» и «Реала» Кларенс Зеедорф высказался о проблеме расизма в современном футболе.

«Вокруг много разговоров о расизме, но делается недостаточно для борьбы с ним, необходимость решения этой проблемы очевидна. Нужно вводить некоторые правила. Спорт должен быть полностью прозрачным, так зачем футболисты закрывают рот, когда говорят с соперником? Если я общаюсь со своим тренером или товарищем по команде, то это нормально, но в тот момент, когда вы общаетесь с судьей или к сопернику, то вы не должны прикрывать рот, это должна быть жёлтая карточка», - цитирует Зеедорфа Sky Sports.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кларенс Зеедорф
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