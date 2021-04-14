Лига чемпионов 2020-2021
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УЕФА принял решение о месте проведения финала Лиги чемпионов

14 Апреля 2021, 13:11,

Финальный поединок Лиги чемпионов сезона-2020/2021, как и планировалось, состоится в Стамбуле (Турция). Согласно информации издания ТАСС, УЕФА не собирается менять место проведения матча из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.

Таким образом, решающая встреча Лиги чемпионов состоится 29-го мая 2021-го года на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Напомним, что в полуфинал турнира уже пробились лондонский «Челси» и французский «ПСЖ». Сегодня, 14-го апреля, в парах «Ливерпуль» - «Реал» и «Боруссия» Дортмунд - «Манчестер Сити» определятся еще два участника 1/2 финала.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: УЕФА, Лига Чемпионов
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