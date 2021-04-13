Тюрам: «Борьба с расизмом не важна для футбола»

Бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам высказался о проблеме расизма.

«Часто люди говорят о расизме и хотят что-то изменить, но они не собираются слушать тех, кто действительно страдает от последствий расизма. Исторически все винят жертву. Именно поэтому нужно продолжать говорить и обращать внимание на расизм.

Думаю, что борьба с расизмом не важна для мира футбола. Самое главное для футбола – создавать имидж и зарабатывать деньги», - цитирует Тюрама Sky Sport Italia.

Тюрам известен по своим выступлениям за «Монако», «Параму», «Ювентус» и «Барселону», он завершил карьеру в 2008 году.