Турецкий журналист: «Проведению финала в Стамбуле ничего не угрожает»

Известный турецкий журналист Фуркан Бозоглу в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможности переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула.

- На данный момент такой повестки в обсуждениях нет. Финал Лиги чемпионов должен пройти в Стамбуле, мы все на это надеемся. Да, безусловно, сейчас в Турции большой рост заболеваемости. Говорят, временно могут быть закрыты границы. Дело в том, что в последние 3 недели правительство не вводило совсем никаких ограничений. Однако, в месяц Рамадан локдаун будет по всей Турции, и мы надеемся, что количество заражений спадет. Повторюсь, прямо сейчас проведению финала в Стамбуле ничего не угрожает.

Сергей Румянцев