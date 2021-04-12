Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Турецкий журналист: «Проведению финала в Стамбуле ничего не угрожает»

12 Апреля 2021, 18:09,

Известный турецкий журналист Фуркан Бозоглу в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможности переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула.

- На данный момент такой повестки в обсуждениях нет. Финал Лиги чемпионов должен пройти в Стамбуле, мы все на это надеемся. Да, безусловно, сейчас в Турции большой рост заболеваемости. Говорят, временно могут быть закрыты границы. Дело в том, что в последние 3 недели правительство не вводило совсем никаких ограничений. Однако, в месяц Рамадан локдаун будет по всей Турции, и мы надеемся, что количество заражений спадет. Повторюсь, прямо сейчас проведению финала в Стамбуле ничего не угрожает.

Сергей Румянцев

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фуркан Бозоглу
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола