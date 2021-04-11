​Пять великих команд, которым не удалось выиграть Лигу чемпионов

Победа в Лиге чемпионов зачастую является мерилом того, насколько успешной является команда. Впрочем, далеко не все великие команды завоёвывали престижнейший клубный трофей Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделяет пять лучших команд XXI века, которые так и не смогли поднять над головой «ушастый» трофей.

«Арсенал» сезона 2003/2004

Сегодня на «Арсенал» без слёз не глянешь. Времена, когда «канониры» с Тьерри Анри, Патриком Виейра, Деннисом Бергкампом, Робером Пиресом и другими звёздами в составе были одной из самых интересных команд в Европе, фанаты со стажем вспоминают с ностальгией. Тот «Арсенал» вспоминается главным образом из-за достижения, которое до сих пор никто не побил - в сезоне 2003/2004 «канониры» стали чемпионами Премьер-лиги, не проиграв ни одного матча. А вот в Лиге чемпионов добиться успеха команда Арсена Венгера не смогла.

«Арсенал» в том розыгрыше сильнейшего клубного турнира континента не без труда вышел из группы. В трёх стартовых турах «канониры» набрали всего одно очко, но три последующие победы позволили им выйти в плей-офф с первого места. В 1/8 финала команда Арсена Венгера разобралась с «Сельтой», но следующую стадию пройти уже не удалось. «Арсенал» уступил соседям из «Челси», проиграв дома со счётом 1:2 после ничьей 1:1 на поле соперника. В ответной игре дело шло к экстра-тайму, но на 87-й минуте гол за «пенсионеров» забил Уэйн Бридж.

«Челси» сезона 2004/2005

Годом позже в Англии господствовал уже «Челси». Под руководством молодого Жозе Моуринью «пенсионеры» более чем уверенно выиграли чемпионат Англии, побив ряд рекордов. Разумеется, Моуринью рассчитывал привести «Челси» и к победе в Лиге чемпионов после своего триумфа во главе «Порту» сезоном ранее.

«Челси» более чем уверенно преодолел групповой этап Лиги чемпионов в том сезоне, проиграв лишь тогда, когда первое место уже было обеспечено. В 1/8 финала команда Моуринью прошла «Барселону» по итогам захватывающего противостояния. Каталонцы выиграли дома со счётом 2:1, но лондонцы в ответной игре быстро обеспечили преимущество уже себе, забив голы на восьмой, семнадцатой и девятнадцатой минутах. Впрочем, ещё до перерыва чаши весов снова оказались на стороне «Барселоны» благодаря дублю Роналдиньо. Один из тех голов, забитый с линии штрафной без разбега, до сих пор попадает в нарезки лучших в истории Лиги чемпионов. И всё же «Челси» забил в четвёртый раз усилиями Джона Терри и победил 4:2.

В четвертьфинале «Челси» провёл не менее захватывающую дуэль с «Баварией» и вышел из неё победителем с общим счётом 6:5. А вот в полуфинале команда Моуринью уступила «Ливерпулю». В двух играх зрители увидели лишь один гол Луиса Гарсии, получившийся спорным. До сих пор так и не ясно, пересёк мяч линию ворот или нет. Рафаэль Бенитес недавно в интервью рассказывал, что его «Ливерпулю» тогда удалось пройти лучшую команду в Европе на тот момент. «Челси» образца сезона 2004/2005 действительно был очень силён, но с Лигой чемпионов не сложилось.

«Боруссия» сезона 2012/2013

Юрген Клопп в своё время вернул «Боруссию» на топовый уровень за счёт своего подхода с известным «гегенпрессингом». В 2011 и 2012 годах дортмундцы становились чемпионами Германии, а в сезоне 2012/2013 они подобрались к трофею Лиги чемпионов, но не сложилось.

В том сезоне Лиги чемпионов «Боруссия» попала в «группу смерти», но выступила там здорово. Дортмундцы заняли первое место, ни разу не проиграв в шести матчах против «Реала», «Аякса» и «Манчестер Сити». В плей-офф команде Юргена Клоппа поначалу везло с соперниками – «шмелям» попадались относительно скромные «Шахтёр» и «Малага». В полуфинале же, когда лучших и худших вариантов уже не было, дортмундцам достался «Реал». В первой игре «Боруссия» разнесла дома команду Жозе Моуринью со счётом 4:1 благодаря «покеру» Роберта Левандовски. В ответной игре дортмундцы проиграли 0:2, что не помешало им заполучить путёвку в финал. Там «Боруссия» проиграла соотечественникам из «Баварии» с результатом 1:2.

«Атлетико» сезона 2013/2014

Диего Симеоне не зря является самым высокооплачиваемым тренером в мире. Возглавив «Атлетико» в конце 2011 года, аргентинец достаточно быстро построил в Мадриде команду, которая способна конкурировать не только за чемпионство в Примере, но и за трофей Лиги чемпионов.

Сезон 2013/2014 получился для «Атлетико» особенным, ведь впервые за восемнадцать лет «матрасники» стали чемпионами Испании. Совсем сказочным тот сезон мог стать для команды Диего Симеоне, если бы она выиграла Лигу чемпионов. «Атлетико» не хватило совсем чуть-чуть. Групповую стадию того турнира мадридцы преодолели без проблем, набрав шестнадцать очков из восемнадцати возможных. Довольно легко «матрасники» прошли и 1/8 финала, разгромив дома «Милан» со счётом 4:1 после минимальной победы на выезде. В четвертьфинале и полуфинале пришлось попотеть, но команда Симеоне всё же выбила «Барселону» (2:1 по сумме двух встреч) и «Челси» (3:1). В финальной схватке с «Реалом» «Атлетико» вёл в счёте до третьей добавленной ко второму тайму минуты, когда забил Серхио Рамос. Упущенная победа в основное время стала серьёзным ударом для «матрасников», и в экстра-тайме они пропустили ещё трижды. Трофей был рядом с «Атлетико», но…

В сезоне 2015/2016 «Атлетико» снова добрался до финала Лиги чемпионов, но снова проиграл «Реалу» - на этот раз по пенальти.

«Ювентус» сезонов 2014/2015 и 2016/2017

Под руководством Массимилиано Аллегри «Ювентус» доминировал в родной Италии, из года в год завоёвывая титул Серии А. А вот трофей Лиги чемпионов «старой синьоре» в тот успешный отрезок так и не покорился, хотя команда дважды добиралась до финалов. В обоих случаях туринцы уступали испанским грандам. В 2015 году «Ювентус» в решающей битве за трофей уступил «Барселоне», а в 2017 году – «Реалу».

Если посмотреть на составы «Ювентуса» в этих двух финалах Лиги чемпионов, то отличия были достаточно серьёзными – даже схема была другой. Сказать, какая из этих версий «строй синьоры» больше заслуживала «ушастого» трофея, сложно, поэтому мы включили оба сезона. Кстати говоря, после победы в Лиге чемпионов в 1996 году «Ювентус» проиграл уже пять финалов.