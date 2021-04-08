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​Стало известно, зачем румынский судья взял автограф у Холанна

08 Апреля 2021, 15:37,

Румынский боковой судья Октавиан Шовре столкнулся с критикой, взяв автограф у форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна после матча Лиги чемпионов. Норвежский футболист расписался на карточках.

Как сообщает в Twitter румынский журналист Эмануэль Рошу, Шовре занимается благотворительностью. Он выставит карточки на аукцион. Вырученные деньги пойдут на помощь людям с аутизмом.

Шовре также рассказал, что Лионель Месси однажды подписал ему девять карточек, когда узнал, что судья занимается благотворительностью.

Напомним, «Боруссия» во вторник проиграла в гостях у «Манчестер Сити» со счётом 1:2.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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