​Стало известно, зачем румынский судья взял автограф у Холанна

Румынский боковой судья Октавиан Шовре столкнулся с критикой, взяв автограф у форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна после матча Лиги чемпионов. Норвежский футболист расписался на карточках.

Как сообщает в Twitter румынский журналист Эмануэль Рошу, Шовре занимается благотворительностью. Он выставит карточки на аукцион. Вырученные деньги пойдут на помощь людям с аутизмом.

Шовре также рассказал, что Лионель Месси однажды подписал ему девять карточек, когда узнал, что судья занимается благотворительностью.

Напомним, «Боруссия» во вторник проиграла в гостях у «Манчестер Сити» со счётом 1:2.