Сабитов: «ПСЖ» и «Бавария» нарушают заветы Лобановского»

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» (2:3) и высказал ожидания от ответного.

- В Мюнхене выдался весьма симпатичный матч – наверное, самый яркий из всех первых четвертьфиналов. Он привлекал особое внимание за счёт того, что встречались финалисты Лиги чемпионов прошлого созыва. Было интересно поглядеть на то, в каком состоянии они будут противостоять друг другу сейчас. Понятно, что в составе обеих команд произошли изменения по сравнению с тем финалом. «Бавария» понесла ощутимые потери из-за отсутствия Левандовски и Гнабри, а у «ПСЖ» произошли изменения в тренерском штабе – команду вместо Тухеля возглавил Почеттино.

«Бавария» всегда стремится реализовывать свою философию, которая заключается в доминировании на поле против любого соперника, каким бы сильным тот ни был. В матче с «ПСЖ» так и произошло. Мюнхенцы имели большой процент владения мячом, нанесли много ударов по воротам и создали немало моментов. Но на ключевом отрезке при счёте 2:2 «Бавария» не смогла додавить гостей, хотя могла это сделать. Надо отдать должное Почеттино и его команде, что она сумела не просто выстоять в трудной психологической ситуации, когда упустила преимущество в два мяча, но ещё и забить третий гол, оказавшийся победным.

Для «ПСЖ» большую роль играют его главные звёзды – Неймара и Мбаппе. Если у них есть настроение, они проводят феерические матчи, но если настроения у них нет, то их и не видно на поле. Что касается «Баварии», то для неё очень важен Левандовски. Мюнхенцы смотрелись достойно, но всё равно их нападение без него выглядело осиротевшим. Великий Лобановский говорил, что нужны не звёздные игроки, а команда-звезда, что командные действия превыше индивидуальных, но те же «Бавария» и «ПСЖ» нарушают эти заветы, поскольку достаточно сильно зависят от своих звёздных игроков.

Маркиньос? Хорошие защитники постоянно играют на плюс-минус стабильном высоком уровне. Сэр Алекс Фергюсон как-то сказал, что нападение выигрывает отдельные матчи, а защита приносит титулы. Возвращаясь к Маркиньосу, надо отметить, что он лидер команды «ПСЖ», наводит порядок в обороне, вполне может повести партнёров за собой, удачно подключиться к атаке и забить гол. В «Ливерпуле» подобным защитником-лидером является ван Дейк, а в «Барселоне» таковым был Пуйоль.

В «ПСЖ» сейчас идёт процесс перестройки под руководством недавно возглавившего команду Почеттино. Команда не очень хорошо выступает в чемпионате Франции, где никак не может застолбить за собой первое место и порой терпит поражения не только от прямых конкурентов. Для владельцев парижского клуба успех на внутренней арене, конечно, имеет значение, но в первую очередь там всё заточено под выигрыш Лиги чемпионов, и эта задача ещё в процессе выполнения.

Флик – настоящая находка для «Баварии». При нём команда перестроилась и стала показывать хороший современный футбол. Флик не боится делать замены в первом тайме, то есть для него нет неприкасаемых, и он даёт результат. Флик – это Тренер с хорошей буквы, он проявляет себя в «Баварии» очень ярко.

Что будет в ответном матче? Сейчас у обеих команд плотный график – в течение недели у них сразу три матча. Важно, чтобы не было новых травм и заболевших коронавирусом. Думаю, что главным фактором в ответной игре будет психология, а точнее – эмоции. Многое зависит от того, как футболисты настроятся и подготовятся ко второму раунду противостояния. Эмоции – накопительный фактор. Выплеснуть их можно быстро, как было в первом матче, но чтобы накопить их снова, нужно время, которого у команд дефицит.