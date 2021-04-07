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Аймар рассказал, кто был его кумиром в детстве

07 Апреля 2021, 14:12,

Экс-футболист сборной Аргентины Пабло Аймар рассказал, кто был его кумиром в детстве.

«Диего Марадона вдохновлял всех, кто родился в 70-80-х годах. На тот момент уже были придуманы супергерои: Бэтмен, Человек-паук и другие. Но мы не хотели быть ими. Мы хотели стать Марадоной», - цитирует Аймара Guardian.

Напомним, что Марадона скончался в ноябре прошлого года в возрасте шестидесяти лет.

41-летний Аймар известен по своим выступлениям за «Валенсию» и «Бенфику», он завершил карьеру в 2015 году, приступив к тренерской работе. На данный момент Пабло является ассистентом главного тренера сборной Аргентины.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Диего Марадона, Пабло Аймар
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