​Каким был мир, когда Месси и Роналду в последний раз не играли в четвертьфинале Лиги чемпионов

Эра Лионеля Месси и Криштиану Роналду постепенно угасает. Ни аргентинца, ни португальца мы не увидим в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов, которые пройдут на будущей неделе. В последний раз на этой стадии сильнейшего клубного турнира континента Месси и Роналду не выступали в далёком сезоне 2004/2005. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило обратить внимание на то, каким был мир шестнадцать лет назад, и что изменилось.

В известном фильме «Москва слезам не верит», вышедшем на экраны в конце семидесятых годов прошлого века, один из героев говорит о том, что через двадцать лет телевидение вытеснит другие виды искусства. В настоящее же время уже телевидение вытесняется иными медиа-платформами. Одна из основных таких платформ – YouTube. Современный мир сложно представить без этого сервиса. В 2005 году, когда Месси и Роналду в последний раз не играли в 1/4 финала Лиги чемпионов, YouTube как раз и был запущен. Первое видео, на котором один из создателей сервиса находится в зоопарке, было загружено в апреле того года.

Шестнадцать лет назад доступ к интернету не был чем-то обыденным, как сейчас. Если говорить обо мне, авторе этого материала, то на тот момент у меня не было не то чтобы доступа в интернет, а даже компьютера. В 2005 году ещё не существовало ставших в итоге такими популярными социальных сетей «В Контакте» и «Одноклассники». Оба проекта были запущены в 2006 году. В наши дни потребность в таких сетях снизилась с появлением мессенджеров.

Немножко о Голливуде. Несколько лет назад разошлись Брэд Питт и Анджелина Джоли, которых считали одной из наиболее образцовых звёздных пар. В 2005 году история Питта и Джоли только начиналась. Незадолго до четвертьфиналов Лиги чемпионов, где не было Месси и Роналду, Питт расстался с другой известной актрисой Голливуда Дженнифер Энистон.

Постепенно переходим к футболу, но прежде коснёмся тенниса. Когда проходили последние четвертьфиналы Лиги чемпионов без Месси и Роналду, Рафаэль Надаль, один из лучших теннисистов в истории, ещё не выиграл ни одного турнира «Большого шлема». Первую такую победу Надаль отпраздновал на Открытом чемпионате Франции в июне 2005 года. В настоящий момент на счету Рафы двадцать выигранных турниров «Большого шлема».

А теперь к футболу. Четвертьфиналы Лиги чемпионов без Криштиану Роналду и Лионеля Месси пришлись на тот сезон, когда российский клуб впервые завоевал еврокубок. Тогда, в 2005 году, Кубок УЕФА на российскую землю привёз ЦСКА. Спустя три года аналогичное достижение покорилось питерскому «Зениту».

Футбольного клуба «Краснодар» в то время не было на футбольной карте России. Сергей Галицкий создал клуб в 2008 году.

«Челси» на момент последнего отсутствия Месси и Роналду в 1/4 Лиги чемпионов под руководством молодого Жозе Моуринью только приближался к своему первому титулу чемпиона Англии за пятьдесят лет. Недосягаемыми на вершине Премьер-лиги «пенсионеры» Романа Абрамовича стали в последний вечер апреля 2005 года.

«Манчестер Сити» тогда ещё не имел богатых владельцев из ОАЭ. Тот сезон 2004/2005 «горожане» завершили на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата и остались без еврокубков.

Серхио Рамос и Джорджо Кьеллини стали настоящими символами своих клубов. Удивительно, но когда Месси и Роналду в последний раз не играли в четвертьфиналах Лиги чемпионов, Рамос и Кьеллини ещё не были игроками «Реала» и «Ювентуса». Серхио на тот момент ещё выступал за «Севилью», а «Джорджо» - за «Пескару».

Наконец, сами Лионель Месси и Криштиану Роналду в сезоне 2004/2005 ещё были далеки от своих первых «Золотых мячей». Первым среди них эту награду завоевал Роналду в 2008 году, а через год достижение покорилось и Месси. По состоянию на сегодняшний день аргентинец имеет шесть «Золотых мячей», а португалец – пять.