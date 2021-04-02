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​Верратти заболел коронавирусом и не сыграет с «Баварией»

02 Апреля 2021, 20:11,

Марко Верратти из «ПСЖ» сдал положительный текст на коронавирусную инфекцию. Об этом в пятницу вечером сообщила пресс-служба французского гранда. Верратти ушёл на изоляцию и не сможет помочь команде в ближайших важных матчах против «Лилля» (чемпионат Франции) и «Баварии» (Лига чемпионов).

В сезоне 2020/2021 Марко Верратти принял участие в двадцати шести матчах «ПСЖ» во всех соревнованиях. На счету итальянского полузащитника шесть результативных передач на партнёров.  

Добавим, что Марко Верратти выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года после перехода из итальянской «Пескары».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Марко Верратти
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