​Верратти заболел коронавирусом и не сыграет с «Баварией»

Марко Верратти из «ПСЖ» сдал положительный текст на коронавирусную инфекцию. Об этом в пятницу вечером сообщила пресс-служба французского гранда. Верратти ушёл на изоляцию и не сможет помочь команде в ближайших важных матчах против «Лилля» (чемпионат Франции) и «Баварии» (Лига чемпионов).

В сезоне 2020/2021 Марко Верратти принял участие в двадцати шести матчах «ПСЖ» во всех соревнованиях. На счету итальянского полузащитника шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что Марко Верратти выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года после перехода из итальянской «Пескары».