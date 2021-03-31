Лига чемпионов 2020-2021
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​Новый формат Лиги чемпионов не будет утверждён в среду

31 Марта 2021, 00:35,

Новый формат Лиги чемпионов не будет утверждён на ближайшем заседании исполнительного комитета УЕФА, которое пройдёт в среду, тридцать первого марта. Как сообщает New York Times, этот вопрос был отложен на 19 апреля, поскольку в настоящий момент между сторонами имеются разногласия по поводу коммерческих прав. УЕФА готов пойти на контроль прав в формате «50 на 50», но некоторые клубы считают, что этого недостаточно.

Новый формат Лиги чемпионов подразумевает 36 клубов в основной стадии вместо 32. Разделения на группы не будет - каждая команда проведёт по десять игр с разными соперниками по швейцарской системе.

Стоит сказать, что формат Лиги чемпионов если и изменится, то только с сезона 2024/2025.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: УЕФА, Лига Чемпионов
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