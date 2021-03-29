​Месси – лучший игрок топ-5 лиг в 2021 году

CIES Football Observatory в начале недели порадовал любителей спорта номер один очередным любопытным исследованием. Эксперты разработали специальный алгоритм, который позволяет вычислить рейтинг игрока вне зависимости от его позиции. Речь идёт о представителях топовой пятёрки европейских лиг в период с января по март включительно.

На вершине рейтинга расположился звёздный форвард «Барселоны» Лионель Месси с показателем в 92,5. Второе место делят Роберт Левандовски из «Баварии» и Жоржиньо из «Челси». Далее идёт Рубен Диаш, представляющий «Манчестер Сити». Топ-5 замыкает звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду.