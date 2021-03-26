​Новый формат Лиги чемпионов одобрят в среду

В следующую среду, тридцать первого марта, исполнительный комитет УЕФА одобрит реформу Лиги чемпионов. Об этом на своих страницах сообщает The Athletic.

Реформа включает в себя новый формат, о котором сообщалось ранее. Количество команд на основной стадии увеличится с тридцати двух до тридцати шести, они не будут разбиваться на группы, а проведут по десять матчей с разными соперниками по швейцарской системе.

Следует отметить, что нынешний формат документально закреплён до 2024 года, то есть любые изменения ранее невозможны.

Последнее изменение формата Лиги чемпионов произошло почти двадцать лет назад, когда вместо двух групповых этапов остался один.