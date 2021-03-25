Ван Бастен настойчиво предлагает отменить офсайды

Правило офсайда в футболе время от времени подвергается критике, и даже с появлением системы ВАР споров не стало меньше. К примеру, чиновник ФИФА Арсен Венгер предлагает фиксировать вне игры, если между атакующим футболистом и последним защитником есть просвет. Бывший сотрудник международной федерации и не менее легендарный Марко ван Бастен продолжает настаивать на полной отмене этого правила.

- Уверен, что это плохое правило. Хотя бы попробуйте поиграть без офсайдов, чтобы показать, что получится. Уверен, что футбол будет лучше, - заявил ван Бастен Sky Sports UK.

- Без правила офсайда о нем не будут говорить вовсе, будет меньше проблем, а команды найдут выход, как правильно играть. Я все еще заинтересован в отмене правила, и было бы здорово потестировать это новшество, - добавил голландец.