​В УЕФА прокомментировали информацию о возможной отмене финансового fair play

Представитель УЕФА Андреа Траверсо, специализирующийся на лицензировании и финансах, прокомментировал информацию о том, что финансовый fair play может быть отменён, а на его место может прийти иная система контроля.

«Пандемия привела к снижению доходов и повлияла на ликвидность клубов. Ранее мы не сталкивались с подобным кризисом. Клубам сложно выполнять свои обязательства. Думаю, в целом правила всегда должны развиваться. Мы должны адаптироваться к контексту. Сейчас мы смотрим в прошлое. Пандемия сделала действующие правила безубыточности бесполезными.

Те, кто говорит об отмене или послаблении правил, просто спекулируют. Правила могут меняться, но это не означает, что они станут менее строгими», - цитирует Траверсо Calcio Finanza.