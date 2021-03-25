Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​В УЕФА прокомментировали информацию о возможной отмене финансового fair play

25 Марта 2021, 16:48,

Представитель УЕФА Андреа Траверсо, специализирующийся на лицензировании и финансах, прокомментировал информацию о том, что финансовый fair play может быть отменён, а на его место может прийти иная система контроля.

«Пандемия привела к снижению доходов и повлияла на ликвидность клубов. Ранее мы не сталкивались с подобным кризисом. Клубам сложно выполнять свои обязательства. Думаю, в целом правила всегда должны развиваться. Мы должны адаптироваться к контексту. Сейчас мы смотрим в прошлое. Пандемия сделала действующие правила безубыточности бесполезными.

Те, кто говорит об отмене или послаблении правил, просто спекулируют. Правила могут меняться, но это не означает, что они станут менее строгими», - цитирует Траверсо Calcio Finanza.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: УЕФА, Андреа Траверсо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола