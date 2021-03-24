​Ван Бастен предлагает отменить офсайды и внедрить чистое время

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24 Марта 2021, 16:23,
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Известный в прошлом футболист Марко ван Бастен поделился своим мнением по поводу возможных изменений правил футбола.
«Я убеждён, что правило офсайда не очень хорошее. По крайней мере, я бы хотел показать, что футбол возможен без офсайдов. Уверен, так было бы лучше. Футбол – фантастическая игра, но мы способны сделать его ещё зрелищнее, интереснее, увлекательнее. Мы должны работать над этим.
В каждом матче есть моменты, которые никому не интересны – затяжки времени, травмы и так далее. Нужно что-то с этим делать. Люди хотят действий.
Чистое время может решить проблему с затягиванием времени. Так мы можем сделать футбол более честным и справедливым», - сказал ван Бастен Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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