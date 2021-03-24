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​«Барселона» признана лучшим клубом десятилетия, «Зенит» - на 42 месте

24 Марта 2021, 15:52,

На дворе конец марта, а IHHFS продолжает публиковать материалы об итогах десятилетия, завершившегося 2020-м календарным годом. На этот раз речь пошла о лучших клубах в мире по итогам десятка лет.

Первое место в рейтинге заняла «Барселона» (2877 очков). На второй строчке расположился другой испанский гранд – «Реал» (2782), а тройку замкнула немецкая «Бавария» (2594,4). В топовой десятке присутствуют «ПСЖ», «Атлетико», «Ювентус», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Что касается российских клубов, то в опубликованном списке топ-140 высшее место у «Зенита». Питерцы расположились на 42-й строчке с 1513,5 балла. «Краснодар» на 96-й позиции, а ЦСКА – на 105-й.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Барселона, Реал Мадрид, ЦСКА Москва, Бавария, Краснодар
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