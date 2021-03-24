​УЕФА отменит финансовый fair-play

УЕФА отменит существующие правила финансового fair play. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил известный журналист и инсайдер Танкреди Палмери. По его данным, УЕФА объявит о создании новой системы финансового контроля. Она подразумевает больше свободы для клубов в плане расходов.

Напомним, что финансовый fair play был введён для недопущения ситуации, когда более богатые клубы могут бесконтрольно тратить средства, скупая всех лучших футболистов. Это привело бы к серьёзному увеличению разницы между клубами в зависимости от их финансовых возможностей.