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​УЕФА отменит финансовый fair-play

24 Марта 2021, 14:42,

УЕФА отменит существующие правила финансового fair play. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил известный журналист и инсайдер Танкреди Палмери. По его данным, УЕФА объявит о создании новой системы финансового контроля. Она подразумевает больше свободы для клубов в плане расходов.

Напомним, что финансовый fair play был введён для недопущения ситуации, когда более богатые клубы могут бесконтрольно тратить средства, скупая всех лучших футболистов. Это привело бы к серьёзному увеличению разницы между клубами в зависимости от их финансовых возможностей.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: УЕФА, Финансовый Фэйр-Плей
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Комментарии (1)
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Super fanat
24 Марта 2021, 15:47

По-любому в угоду борьбы с Суперлигой это организовано, чтобы мотивировать клубы продолжать сотрудничество с FIFA. Но тогда, к слову, и пропадут основные гарантии, данные средним клубам в рамках введения как раз этого fair-play. А значит, их смогут купить практически задаром клубы с большим кошельком или переманить к себе классных игроков, таким образом, их практически не будет в средних клубах. А значит, fair-play сводится на нет!

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