​10 самых богатых владельцев футбольных клубов

Клубный футбол ушёл на первую в календарном году паузу на матчи национальных сборных. Образовавшееся окошко мы решили заполнить материалом о самых богатых владельцах футбольных клубов на планете, взяв на основу инфографику от Reditt. Небольшой спойлер – российский владелец «Челси» Роман Абрамович в списке.

10 место – Роберт Крафт («Нью-Инглэнд Революшн»)

Десятку открывает американский предприниматель Роберт Крафт, владеющий клубом «Нью-Инглэнд Революшн» из МЛС. Состояние Крафта оценивается в шесть миллиардов долларов. Впрочем, он более известен в мире американского футбола, также будучи владельцем успешного клуба НФЛ «Нью-Инглэнд Пэтриотс».

9 место – Чжан Цзидун («Интер»)

На девятой строчке расположился Чжан Цзидун, владеющий компанией Suning Commerce Group, которой принадлежит «Интер». В последнее время ходит много слухов о том, что компания может продать миланский клуб. Между тем, «нерадзурри» лидируют в Серии А и имеют хорошие шансы стать чемпионами Италии впервые с 2010 года.

8 место – Нассер Аль-Хелаифи («ПСЖ»)

Продолжает наш рейтинг босс «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Не все знают, но он был профессиональным спортсменом, правда, занимался не футболом, а теннисом. Максимум Аль-Хелаифи – 995 место в рейтинге теннисистов мира. По завершению спортивной карьеры Нассер реализовал себя как один из наиболее влиятельных людей во французском футболе. Состояние президента «ПСЖ» оценивается в восемь миллиардов долларов.

7 место – Стэн Кроенке («Арсенал»)

Седьмым в нашем списке расположился американский бизнесмен Стэн Кроенке, который пару лет назад стал единоличным владельцем «Арсенала», скупив все акции. Фанаты лондонского клуба не особенно любят Кроенке, считая, что тот вкладывает недостаточно средств. Раньше для «канониров» финиш на четвёртом месте считался провалом, а сейчас стал едва не мечтой.

6 место – Филип Аншуц («Лос-Анджелес Гэлакси»)

Филип Аншуц имеет предприятия во многих отраслях, в том числе в энергетике, недвижимости, культуре и, конечно, спорте. Аншуц считается одним из наиболее влиятельных людей в мире спорта. Он был одним из основателей МЛС и владел целым рядом американских футбольных (и не только) клубов. Сейчас Филип, чьё состояние оценивают в десять миллионов долларов, владеет известным клубом «Лос-Анджелес Гэлакси».

5 место – Роман Абрамович («Челси»)

Пятёрку богачей, владеющих футбольными клубами, открывает Роман Абрамович. Российский бизнесмен приобрёл «Челси» в 2003 году и уже через два года под руководством молодого Жозе Моуринью команда стала чемпионом Англии впервые за пятьдесят лет. После этого «пенсионеры» ещё четыре раза завоёвывали титул Премьер-лиги и однажды выиграли Лигу чемпионов.

4 место – Дитмар Хопп («Хоффенхайм»)

Дитмар Хопп, входящий в число богатейших людей Германии, стал владельцем «Хоффенхайма» более тридцати лет назад. Тогда команда выступала в третьем дивизионе и не ставила перед собой больших задач. Вложения Хоппа позволили «деревенским» добиться прогресса и выйти в элитный дивизион. Наивысшее достижение «Хоффенхайма» в Бундеслиге – третье место в сезоне 2017/2018.

3 место – Андреа Аньелли («Ювентус»)

Андреа Аньелли стал продолжателем династии – ранее президентами «Ювентуса» были его дедушка, отец и дядя. При Андреа туринцы доминируют на внутренней арене, хотя эта эра рискует оборваться в этом сезоне. Состояние Аньелли оценивается в 14 миллиардов долларов. «Ювентус» смог осуществить один из самых громких трансферов последних лет, подписав Криштиану Роналду, но клуб с 1996 года не может выиграть Лигу чемпионов.

2 место – Дитрих Матешиц («РБ Лейпциг»)

Дитрих Матешиц – создатель компании «Ред Булл» и владелец стремительно прогрессирующего немецкого клуба «РБ Лейпциг». Футбольный клуб был создан в 2009 году и за десять лет стал крепким участником Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «быки» добрались до полуфинала сильнейшего клубного турнира континента, где проиграли «ПСЖ». В этом сезоне детище Матешица пытается конкурировать в «Баварией» за титул Бундеслиги.

1 место – шейх Мансур («Манчестер Сити»)

На вершине рейтинга самых богатых владельцев футбольных клубов расположился шейх Мансур. Его инвестиции сделали из «Манчестер Сити» топ-клуб английской Премьер-лиги. В этом сезоне «горожане» близки к тому, чтобы в пятый раз стать чемпионами Англии с момента покупки клуба шейхом Мансуром в 2008 году. Также «Манчестер Сити» рассчитывает завоевать трофей Лиги чемпионов. Пока что максимумом клуба остаётся полуфинал ещё под руководством Мануэля Пеллегрини.

Самые богатые владельцы футбольных клубов

М Владелец Клуб Состояние, млн долларов* 1 шейх Мансур Манчестер Сити 20 2 Дитрих Матешиц РБ Лейпциг 19 3 Андреа Аньелли Ювентус 18 4 Дитмар Хопп Хоффенхайм 13 5 Роман Абрамович Челси 12 6 Филип Аншуц Лос-Анджелес Гэлакси 10 7 Стэн Кроенке Арсенал 9 8 Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ 8 9 Чжан Цзидун Интер 7,6 10 Роберт Крафт Нью-Инглэнд Революшн 6

* - данные из инфографики Reditt.