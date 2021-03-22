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​Экс-игрок «Порту»: «Челси» праздновал результаты жеребьёвки, они уже видят себя в полуфинале Лиги чемпионов»

22 Марта 2021, 17:56,

Бывший игрок «Порту» Паулу Футре высказался по поводу жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. Португальским «драконам» предстоит сразиться с «Челси».

«Я звонил Сержиу Консейсау [тренер «Порту»], и мне было всё равно, что у него игра. Я сказал ему, что в «Челси» праздновали результаты жеребьёвки Лиги чемпионов. Как я узнал? Об этом писала пресса, а затем я сделал звонок, и мой источник из их раздевалки это подтвердил.

Футболисты «Порту» должны сыграть так, как никогда прежде, они должны умирать на поле. Потому что в «Челси» уже видят себя в полуфинале!» - сказал Футре в программе Liga de Ouro на телеканале CMTV.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Порту, Паулу Футре
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